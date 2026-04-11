Zonguldak’ta trafik kazası meydana geldi. Ereğli ilçesinde otomobile çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, park yerine girmek isteyen Ömer T. yönetimindeki 06 ZSN 96 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen Melek Y. idaresindeki 67 AEV 539 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada motosiklet sürücüsü Melek Y. ile yolcu olarak bulunan Zeynep K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların, Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yakınları panik yaşadı

Kazayı haber alarak olay yerine gelen yaralı yakınları kısa süreli panik yaşarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Otomobil sürücüsü Ömer T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.