Mersin’in Mut ilçesi bölgesinde cip, otomobil ve TIR’ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

D-715 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME ÇARPIŞMA

Kaza, D-715 Mut-Silifke yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silifke yönüne ilerleyen TIR ile karşı yönden gelen cip ve otomobil çarpıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cip sürücüsü Burak Yaylamaz’ın araçta sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada cipte bulunan aynı aileden üç kişi ile otomobil ve TIR sürücüsünün yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.