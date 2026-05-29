Muş’ta Çar Çayı’na düşerek akıntıya kapılan bir köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarma sırasında köpeğin paniğe kapılarak bir itfaiye erini ısırmasına rağmen operasyon başarıyla tamamlandı.

İhbar Üzerine Ekipler Hızla Sevk Edildi

Yeni Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgede çalışma başlattı. Çaya düşerek mahsur kalan köpeğin akıntıda zor anlar yaşadığı görüldü.

Kurtarma Sırasında Isırma Olayı Yaşandı

Bir itfaiye eri, merdiven yardımıyla köpeğin bulunduğu noktaya inerek hayvanı yukarı çıkarmaya çalıştı. Ancak panikleyen köpek, kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye erinin elini ısırdı. Buna rağmen görevli, müdahaleyi yarıda bırakmadı.

Köpek Güvenli Şekilde Kurtarıldı

Yaralanmasına rağmen köpeği yukarıda bekleyen mesai arkadaşlarına teslim eden itfaiye eri, operasyonun tamamlanmasını sağladı. Kurtarılan köpek güvenli alana alınırken, yaralanan görevli ise tedavi için Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan itfaiye erinin kısa süre içinde taburcu edildiği öğrenildi. Olay, hem vatandaşlar hem de sosyal medyada takdirle karşılandı.