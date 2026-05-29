Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

Kaza, saat 20.00 sularında D-400 kara yolunu Murat Kurum Bey Mahallesi'ne bağlayan kavşakta meydana geldi. Kavşakta, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştı.

Savrulan otomobiller, şeridinde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 8 kişi, itfaiye erlerinin çalışması ile çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.