Müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kanye West’in İstanbul’da vereceği konser için büyük bir hazırlık süreci başladı. Organizasyona yaklaşık 120 bin kişinin katılması beklenirken, başta Rusya, Kazakistan, İngiltere, Almanya, ABD ve Polonya olmak üzere birçok ülkeden binlerce müzikseverin İstanbul’a geleceği belirtildi.

Turizm sektörü temsilcileri, konser haftasında otellerde doluluk oranlarının ciddi şekilde artacağını ifade ederken, özellikle konser alanına yakın bölgelerde rezervasyon yoğunluğu yaşandığı öğrenildi.

Kariyerinin en büyük konserlerinden biri olacak

Organizasyon yetkililerinin verdiği bilgilere göre İstanbul konseri, Kanye West’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük etkinliklerden biri olacak. Dev sahne tasarımı, ışık şovları ve özel performans konseptiyle konserin uluslararası çapta ses getirmesi bekleniyor.

Konser alanında geniş güvenlik önlemleri alınacağı, ulaşım ve giriş noktalarında ise özel düzenlemeler yapılacağı bildirildi.

Konser öncesi ve sonrası özel etkinlikler düzenlenecek

Büyük konser öncesinde “Before Party”, konserin ardından ise “After Party” etkinlikleri organize edilecek. İstanbul’un farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklere yerli ve yabancı DJ’lerin yanı sıra çok sayıda ünlü ismin katılması bekleniyor.

Şehrin eğlence ve gece hayatında konser haftası boyunca yoğunluk yaşanacağı belirtilirken organizasyonun İstanbul’un uluslararası etkinlik merkezi kimliğine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

Ekonomiye milyonlarca dolarlık katkı bekleniyor

Dev organizasyonun Türkiye’ye yaklaşık 100 milyon dolara yakın turizm geliri sağlaması bekleniyor. Konser nedeniyle otelcilik, restoran, ulaşım, alışveriş ve eğlence sektörlerinde ciddi bir hareketlilik yaşanacağı ifade ediliyor.

İstanbul’da düzenlenecek etkinlik, yalnızca müzik dünyasında değil, turizm ve ekonomi çevrelerinde de yılın en dikkat çeken organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor.