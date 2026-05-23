Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listesi’nde bulunan alanlara yönelik ücretsiz kent gezilerini sürdürüyor. Düzenlenen programlarla Başkentliler, Ankara’nın kültürel ve doğal zenginliklerini uzman rehberler eşliğinde yerinde görme imkânı elde ediyor.

Ankara’nın Kültürel Mirası Tanıtılıyor

ABB tarafından organize edilen geziler kapsamında vatandaşlar; Gordion, Tuz Gölü, Beypazarı ve Aslanhane Camisi gibi UNESCO tarafından tanınan önemli noktaları ziyaret ediyor. Amaç ise Ankara’nın tarihi mirasını daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu değerlerin korunmasına katkı sağlamak.

ABB Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, Ankara’nın tarihi ve kültürel birikiminin uluslararası ölçekte değer gördüğünü belirterek, UNESCO listelerinde yer alan alanların gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Sarı, Başkent’in çok sayıda tarihi değere sahip olduğunu ve bu alanların dünya çapında bilinirlik kazanması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Farklı Temalarda Kent Turları Düzenleniyor

“UNESCO Dünya Mirası Rotaları” adı altında gerçekleştirilen gezilerde katılımcılar, profesyonel turist rehberleri eşliğinde Ankara’nın farklı dönemlerine uzanan bir kültür yolculuğuna çıkıyor.

Program kapsamında; “Cumhuriyet’in Ankara’sı”, “Tarihi Hanlar ve Çarşılar”, “Roma Dönemi’nde Ankara”, “Metin Yurdanur Heykel Rotası”, “Ankara Kalesi”, “İnanç Rotası” ve “Panoramik Ankara Turu” gibi çeşitli rotalar yer alıyor.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılıyor

Ücretsiz kent gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar, ABB Kent Gezileri Başvuru Sayfası üzerinden kayıt oluşturabiliyor. Yeni kontenjanların ise her hafta çarşamba günü erişime açıldığı belirtildi.