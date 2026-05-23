Oleksandr Mischenko, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğinde düzenlenen basın programında Türk gazetecilerle buluştu. Türkiye ile güçlü bağlara sahip olduğunu belirten Mischenko, bir dönem Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Türkçe eğitimi aldığını ve Türk tarihi üzerine çalışmalar yaptığını ifade etti.

“Türkiye Stratejik Ortağımız”

Türkiye’nin Ukrayna açısından önemli bir müttefik ve stratejik ortak olduğunu dile getiren Mischenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası arenada etkili liderlerden biri olduğunu söyledi. Erdoğan’ın, Kırım ve Donbas’taki Rus işgaline karşı ilk tepki veren liderler arasında yer aldığını belirten Mischenko, bunun iki ülke ilişkilerinde önemli bir temel oluşturduğunu kaydetti.

Mischenko, olası barış görüşmeleri için Türkiye’nin uygun bir adres olduğunu belirterek, Ukrayna’nın müzakerelere açık olduğunu ancak görüşmelerin ülkesinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

“Kırmızı Çizgimiz Egemenlik”

Kalıcı barışın güvenlik garantileriyle mümkün olabileceğini vurgulayan Ukraynalı yetkili, uluslararası ortaklarla bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Mischenko ayrıca Ukrayna’nın talepleri arasında savaş esirlerinin değişimi, ülkenin yeniden inşasının Rusya’nın kaynaklarıyla gerçekleştirilmesi ve savaş suçlarının uluslararası hukuk çerçevesinde yargılanmasının bulunduğunu dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şu ana kadar gerçek bir müzakere iradesi ortaya koymadığını savunan Mischenko, Moskova yönetiminin askeri başarı ihtimaline inandığı sürece masaya oturmayacağını söyledi.

NATO Zirvesi Öncesi Türkiye Vurgusu

Temmuz ayında yapılacak NATO Zirvesi öncesinde beklentilerini paylaşan Mischenko, Türkiye’nin Ukrayna’ya verilen desteğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Mischenko, NATO içinde karar alma süreçlerinin zaman zaman yavaş ilerlediğini ancak Ukrayna’ya destek konusunda ortak bir iradenin bulunduğunu belirterek, “Türkiye’nin hem sahadaki gerçekleri hem de mevcut güvenlik ihtiyaçlarını dikkate alarak zirvede önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz” dedi.