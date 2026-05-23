Kalecik Belediyesi, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Belediye tarafından sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Paylaşımda, “Kemerini tak, yolun sonu bayram olsun” ifadelerine yer verilirken, sürücülere emniyet kemeri kullanmaları konusunda çağrıda bulunuldu. Mesajın devamında ise bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara hayırlı yolculuklar dilendi.

GÜVENLİ YOLCULUK VURGUSU

Belediyenin paylaşımında, “Sevdiklerimize sağ salim kavuştuğumuz, huzur dolu bir bayram olsun” denilerek trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Kalecik Belediyesi’nin paylaşımı vatandaşlardan da destek görürken, özellikle bayram dönemlerinde artan trafik yoğunluğuna karşı dikkatli olunması gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.