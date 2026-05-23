Doruk Maden işçileri ve sendika temsilcileri, aylardır süren hak arama mücadelesine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bakanlıkların garantörlüğünde yürütülen görüşmelerde verilen sözlerin tutulmadığı belirtilerek, direnişin yeniden başlayacağı duyuruldu.

İşçiler, 12 Nisan’da başlayan eylem sürecinin, 28 Nisan’da bakanlık temsilcileri, emniyet yetkilileri ve holding yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından sonlandırıldığını hatırlattı. Görüşmelerde tüm hak ediş ve alacakların 15 Mayıs’a kadar ödeneceğinin taahhüt edildiği ifade edildi.

Bazı ödemeler yapıldı, süreç tamamlanmadı!

Açıklamaya göre süreç içerisinde biriken maaşların bir kısmı ödendi, toplu iş sözleşmesi farkları yatırıldı ve bazı işçilerin tazminatları karşılandı. Ancak birçok işçinin alacaklarının hâlâ ödenmediği belirtildi. Sendika temsilcileri, holding yönetiminin ödeme konusunda sürekli yeni tarihler verdiğini ancak somut bir adım atılmadığını savundu.

“Bakanlıklar aktif rol üstlenmedi”

Açıklamada, garantör olarak sürece dahil olan bakanlıklara durumun defalarca iletildiği ancak çözüm için yeterli denetim ve müdahalenin yapılmadığı öne sürüldü. Şirketin, işçilerin kesinleşmiş alacakları tamamlanmadan “sarı sendika” olarak nitelendirilen yapıya 10 milyon TL ödeme yaptığı iddiası da açıklamada yer aldı.

1 Haziran’da Ankara’da yeni eylem!

İşçiler, ödenmeyen tazminatlar, ücretsiz izin ücretleri ve eksik kalan tüm haklar karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

Son olarak açıklamada, 1 Haziran’da Ankara’da geniş katılımlı yeni bir direniş gerçekleştirileceği duyuruldu.