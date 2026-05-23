EuroLeague Final Four yarı finalinde Telekom Center’da oynanan karşılaşmada Real Madrid, Valencia Basket’i 105-90 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Mücadelenin ilk periyodunu 28-26 önde geçen Real Madrid, devreye 62-56 üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı açan İspanyol temsilcisi, son çeyreğe 86-73 önde girdi ve karşılaşmayı 105-90 kazanarak final biletini aldı.

Real Madrid’de Mario Hezonja 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Deck 16, Lyles 17 ve Maledon 12 sayılık katkı verdi. Valencia Basket cephesinde ise Reuvers, Pradilla ve Montero 15’er sayıyla öne çıkan isimler oldu.

Bu sonuçla Real Madrid, yarı finalde Fenerbahçe Beko’yu 79-61 mağlup ederek finale çıkan Olympiakos’un rakibi oldu.

EuroLeague finali 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Atina’da oynanacak.