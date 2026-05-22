Toplantıda yönetim kurulu listesini tanıtan Aziz Yıldırım, seçim sürecinin bir güç mücadelesi değil, Fenerbahçe’ye hizmet yarışı olduğunu söyledi. Yönetim kadrosunda yer alan isimlerin iş ve sosyal yaşamlarında başarılı kişiler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, tüm adaylara saygı duyduğunu ifade etti.
Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Fenerbahçeli Fenerbahçelinin rakibi olamaz; yoldaşı olur, gönüldaşı olur. Bu bir hizmet yarışıdır.”
“100’üncü Yıl Ruhunu 120’nci Yılda Yaşatalım”
Fenerbahçe’nin 120’nci yılına vurgu yapan Aziz Yıldırım, kulübün geçmiş başarılarını yeniden yakalamak istediklerini belirtti. Taraftarlara birlik çağrısında bulunan deneyimli başkan adayı, sarı-lacivert camianın yeniden kenetlenmesi gerektiğini söyledi.
Yıldırım, konuşmasının devamında şu çağrıyı yaptı:
“Şimdi 100’üncü yıl ruhumuzu 120’nci yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç’a, Sayın Hakan Safi’ye çağrımdır; gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyalım.”
“En Büyük Fener Sezonu Başlamıştır”
Fenerbahçe’nin geçmişte zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Aziz Yıldırım, kulübün yeniden büyük başarılar yaşayacağına inandığını ifade etti. Taraftarlara umut veren açıklamalar yapan Yıldırım, sezon sonunda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.
“En büyük Fener sezonu başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sonu şampiyonluk olsun.”
Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Listesi
Asil Üyeler
- Barış Göktürk
- Mahmut Nedim Uslu
- Nihat Özbağı
- Mustafa Çağlar
- Ahmet Önder Fırat
- Cihan Kamer
- Fatih Öztürk
- Batuhan Özdemir
- Tanju Kaya
- Murat İman
- Özgür Peker
- Yusuf Buğra Tanık
- Mehmet Aydın
- Mehmet Selim Kosif
Yedek Üyeler
- Fatih Aslan
- Volkan Akan
- Mustafa Aydın Acun
- Barış Karagöz
- Savaş Adalet
- Demre İşcan
- Yasemin Babayiğit
Fenerbahçe’de Seçim Süreci Yakından Takip Ediliyor
Fenerbahçe S.K.’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adayların açıklamaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Aziz Yıldırım’ın birlik ve beraberlik mesajları taraftarlar arasında dikkat çekti. Sarı-lacivertli camiada seçim sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.