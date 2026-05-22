Toplantıda yönetim kurulu listesini tanıtan Aziz Yıldırım, seçim sürecinin bir güç mücadelesi değil, Fenerbahçe’ye hizmet yarışı olduğunu söyledi. Yönetim kadrosunda yer alan isimlerin iş ve sosyal yaşamlarında başarılı kişiler olduğuna dikkat çeken Yıldırım, tüm adaylara saygı duyduğunu ifade etti.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçeli Fenerbahçelinin rakibi olamaz; yoldaşı olur, gönüldaşı olur. Bu bir hizmet yarışıdır.”

“100’üncü Yıl Ruhunu 120’nci Yılda Yaşatalım”

Fenerbahçe’nin 120’nci yılına vurgu yapan Aziz Yıldırım, kulübün geçmiş başarılarını yeniden yakalamak istediklerini belirtti. Taraftarlara birlik çağrısında bulunan deneyimli başkan adayı, sarı-lacivert camianın yeniden kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, konuşmasının devamında şu çağrıyı yaptı:

“Şimdi 100’üncü yıl ruhumuzu 120’nci yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç’a, Sayın Hakan Safi’ye çağrımdır; gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyalım.”

“En Büyük Fener Sezonu Başlamıştır”

Fenerbahçe’nin geçmişte zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Aziz Yıldırım, kulübün yeniden büyük başarılar yaşayacağına inandığını ifade etti. Taraftarlara umut veren açıklamalar yapan Yıldırım, sezon sonunda şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

“En büyük Fener sezonu başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Sonu şampiyonluk olsun.”

Aziz Yıldırım’ın Yönetim Kurulu Listesi

Asil Üyeler

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

Yedek Üyeler

Fatih Aslan

Volkan Akan

Mustafa Aydın Acun

Barış Karagöz

Savaş Adalet

Demre İşcan

Yasemin Babayiğit

Fenerbahçe’de Seçim Süreci Yakından Takip Ediliyor

Fenerbahçe S.K.’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adayların açıklamaları spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Aziz Yıldırım’ın birlik ve beraberlik mesajları taraftarlar arasında dikkat çekti. Sarı-lacivertli camiada seçim sürecinin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.