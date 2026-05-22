Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN), Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitim çalışanlarının yıllardır görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı beklediğini belirterek Bakanlık önünde açıklama yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel, sınavların düzenli yapılmamasının çalışanları belirsizliğe sürüklediğini ifade ederek, liyakat esaslı atama ve düzenli sınav takvimi çağrısında bulundu.

“HAK ETTİKLERİ KADROLARA ULAŞMAK İSTİYORLAR”

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan memur, teknisyen, tekniker, mühendis, mimar, avukat ve sağlık personelinin yıllardır sınav beklediğini ifade eden Demirel, “Bu insanlar sıradan bir beklenti içinde değildir. Bu insanlar hak ettikleri kadrolara ulaşmak istemektedir.” diye konuştu.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmamasını eleştiren Demirel, çalışanların yıllardır “Bu yıl sınav olacak mı?”, “Ne zaman açıklanacak?”, “Hangi kadrolar açılacak?” sorularıyla bekletildiğini belirterek, “Bir kamu çalışanının geleceği belirsizliğe terk edilemez. Kariyer hakkı, ‘ne zaman uygun görülürse’ anlayışına bırakılamaz.” ifadelerini kullandı.

“BİR TAKVİM YOK, BİR STANDART YOK”

TEÇ-SEN olarak konuyu yıllardır gündemde tuttuklarını belirten Demirel, hazırladıkları kapsamlı AR-GE raporunu Millî Eğitim Bakanlığı’na sunduklarını, hukuki süreçler başlattıklarını ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Ancak aradan geçen zamana rağmen hâlâ net bir sınav takviminin açıklanmadığını vurgulayan Demirel, “Bir takvim yoktur, bir düzen yoktur, bir öngörü yoktur, bir standart yoktur.” dedi.

