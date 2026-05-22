Valilik tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı ve insan yoğunluğunun orman yangını riskini artırdığı vurgulandı. Alınan kararın, orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunması amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

Mesire Alanlarında Saat Sınırı Getirildi

Karara göre; denetim altında bulunan mesire alanları, tabiat parkları, orman parkları ve milli parklarda sadece belirlenen alanlarda ateşli piknik yapılabilecek. Ancak bu faaliyetlere yalnızca 09.00-21.00 saatleri arasında izin verilecek.

Yetkililer, ziyaretçilerin en geç saat 22.00’ye kadar alanlardan ayrılması gerektiğini açıkladı. Belirlenen saatlerin dışında mangal, barbekü, kamp ateşi ve benzeri faaliyetler tamamen yasak olacak.

Kamp ve Çadır Kurulması Yasaklandı

Valilik açıklamasında, kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca yalnızca ormancılık faaliyetleri kapsamında görevli personel ile resmi izinli çalışanların ormanlara giriş yapabileceği ifade edildi.

Anız Yakmak ve Havai Fişek Kullanmak Yasak

Yangın riskine karşı alınan tedbirler kapsamında;

Anız yakılması,

Bağ ve bahçe temizliği sonrası bitki örtüsünün ateşe verilmesi,

Havai fişek kullanılması

orman içi, orman kenarı ve ormana yakın tüm bölgelerde yasaklandı.

Enerji Hatları ve Sanayi Kuruluşlarına Uyarı

Açıklamada, enerji nakil hatlarından sorumlu kurumların özellikle ormanlık alanlardan geçen hatlarda bakım çalışmalarını artıracağı bildirildi. Gerekli durumlarda enerji kesintisi uygulanabileceği ifade edildi.

Sanayi tesisleri ve orman çevresindeki işletmelerin de yangın riskine karşı tüm önlemleri eksiksiz alması gerektiği kaydedildi.

Belediyelere Ek Önlem Talimatı

Belediyelerin, orman çevresindeki çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturacağı ve olası yangınlara karşı iş makinelerini hazır bulunduracağı açıklandı. Ayrıca demiryolu kenarları, tarım arazileri ve turistik alanların çevresinde yangın emniyet şeritleri oluşturulacak.

Yangın Riskine Karşı Vatandaşlara Çağrı

Yetkililer, vatandaşların özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.