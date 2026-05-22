Kurban Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla birlikte Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yoğun bir yolcu trafiğine sahne oluyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla birlikte terminalde hareketlilik her geçen gün artıyor.

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri AŞ (BUGSAŞ) Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, terminalde vatandaşların güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Güvenlik ve Personel Takviyesi

BUGSAŞ Genel Müdürü İyigün, bayram süresince AŞTİ’de geniş güvenlik önlemleri alındığını belirtti.

İyigün, 200 güvenlik personelinin 7/24 esasına göre görev yapacağını ifade ederken, temizlik ve otomasyon alanında görevli 430 personelin de kesintisiz çalışacağını söyledi.

AŞTİ’nin 910 güvenlik kamerasıyla izlendiğini aktaran İyigün, terminalde ayrıca yüz tanıma sistemlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Günlük 65 Bin Yolcu Bekleniyor

Bayram döneminde AŞTİ’de yoğun bir yolcu trafiği öngörülüyor. Yetkililer, günlük ortalama 65 bin kişinin terminali kullanacağını belirtiyor.

Otobüs firmalarının yoğunluğa göre ek sefer planladığını söyleyen İyigün, normalde günlük 950 seferin yapıldığını, bayram süresince bu sayıya 600 ek sefer daha eklendiğini ve toplam sefer sayısının 1550’ye ulaştığını açıkladı.

Dönüş yolculuklarında ise yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Vatandaşa Uyarı: Biletleri Son Güne Bırakmayın

Yetkililer, özellikle cuma günü mesai bitiminden sonra AŞTİ’de ciddi bir yoğunluk yaşanacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Bilet alımlarının son güne bırakılmaması istendi.

Fahiş Fiyat Denetimleri Sıkılaştırıldı

Bayram yoğunluğunu fırsata çevirmek isteyenlere karşı da denetimler artırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri terminalde ortak denetim gerçekleştiriyor.

Ekipler, otobüslerde yetki belgesi, yolcu sayısı ve bilet fiyatlarını kontrol ederken; fahiş fiyat uygulayan firmalara, yetkisiz taşımacılara ve kurallara uymayan otobüslere idari para cezası uygulanıyor.