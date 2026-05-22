Piri, sosyal medya paylaşımında “Only CHP members can choose their leader, not Erdoğan’s courts” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’deki yargı kararlarına atıfta bulundu. Açıklamasında ayrıca ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Ana muhalefete yönelik saldırılar kabul edilemez”

Kati Piri, yaptığı açıklamada Türkiye’deki siyasi atmosferi eleştirerek, CHP’ye yönelik baskıların demokratik süreçlere zarar verdiğini ifade etti. Piri, “Türkiye’nin ana muhalefet partisine yönelik açık saldırılar kabul edilemez ve bunun sonuçsuz kalmaması gerekir” dedi.

İmamoğlu ve Özgür Özel’e destek mesajı

Hollandalı siyasetçi, paylaşımında CHP’li isimlere de destek verdi. Piri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Özgür Özel ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, muhalefetle uluslararası dayanışma mesajı verdi.

Only CHP members can choose their leader, not Erdogan’s courts.



Blatant attack on Turkey’s main opposition party is unacceptable and cannot remain without consequences.



We’ll stand in solidarity with @imamoglu_int and @eczozgurozel — Kati Piri (@KatiPiri) May 21, 2026