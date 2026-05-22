Beyaz Saray’da bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’ın Umman ile temas kurarak Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri ücretlendirme planlarına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Trump, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuyu inceliyoruz ve gelişmelerden haberdarız. Ücretli geçiş istemiyoruz, orası uluslararası bir su yoludur. Neler olacağını göreceğiz.”

Hürmüz Boğazı vurgusu: “Uluslararası su yolu”

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı, küresel enerji taşımacılığının kritik noktalarından biri olarak biliniyor. Trump, bu hattın herhangi bir ülke tarafından tek taraflı şekilde ücretlendirilmesinin kabul edilemeyeceğini savundu.

İran ile gerilim mesajları

Trump açıklamalarında ayrıca İran’a yönelik sert mesajlar da verdi. İran yönetimini askeri olarak baskı altında tuttuklarını öne süren Trump, nükleer silah kapasitesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

ABD’nin bölgede deniz ablukası uygulamalarının etkili olduğunu iddia eden Trump, Amerikan donanmasının görevini “başarıyla” yürüttüğünü söyledi.

“İran limanlarına giriş çıkış kontrol altında”

Trump, Amerikan güçlerinin onayı olmadan hiçbir geminin İran limanlarına giriş veya çıkış yapamadığını da ileri sürdü. Bu açıklama, bölgedeki deniz güvenliği ve yaptırım politikalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Nükleer materyal açıklaması

Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, bu materyalin ABD tarafından teslim alınacağını ifade etti. Söz konusu malzemenin kullanılmasına ihtiyaç duymadıklarını söyleyen Trump, büyük ihtimalle imha edileceğini de sözlerine ekledi.