Şara paylaşımında Trump’ı etiketleyerek, “Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı. Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan. O görüşmenin ruhunun Suriye ile ABD arasında daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan fotoğrafta yer alan Beyaz Saray logolu notta ise Trump’ın samimi mesajı dikkat çekti. Trump’ın imzasını taşıyan notta, “Ahmed, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum” ifadeleri yer aldı.

ABD ile Suriye arasında son dönemde yaşanan diplomatik temasların ardından gelen bu jest, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin sinyali olarak yorumlandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.