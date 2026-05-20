İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 2025 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Amex Stadı’nda düzenlenen sezon sonu ödül töreninde erkek futbol takımında Ferdi Kadıoğlu, kadın futbol takımında ise Fran Kirby “Sezonun Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki milli yıldız, kendisine destek veren taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Bu ödülü kazandığım için gerçekten çok mutluyum, benim için anlamı çok büyük.”