Zecorner Kayserispor, 2025-2026 sezonunun ardından dikkat çeken bir adım attı. Süper Lig’i 30 puanla tamamlayarak küme düşen Kayseri temsilcisi, Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı resmi başvuruyla lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesini talep etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde Türk futbolunda gündeme gelen bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğine ilişkin iddialar, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler ve bazı kulüplere ilişkin kayyum ile TMSF uygulamalarının spor kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturduğu ifade edildi.

Kayserispor yönetimi, haklarında soruşturma bulunduğu belirtilen 33 kulüp yöneticisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini isterken, gerekli şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının da uygulanması gerektiğini savundu.

Açıklamada ayrıca, aynı idari yapı altında bulunduğu değerlendirilen kulüpler için TFF Statüsü’nün işletilmesi çağrısı yapıldı. Kulüp yönetimi, futbolcular hakkında hızlı şekilde cezai işlemler uygulanırken yöneticiler için aynı disiplin süreçlerinin işletilmemesinin “adil rekabet ilkesine aykırı” olduğunu belirtti.

Kayserispor cephesi, yapılan başvurunun yalnızca kulübün değil, Türk futbolunda sportif adaletin yeniden sağlanması adına atılmış bir adım olduğunu vurguladı.