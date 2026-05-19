Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezite ve yanlış beslenme, başta çocuklarımız olmak üzere tüm aile bireylerini tehdit ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Yalçın Özdemir, çocuklarda reflü ve gastrit şikayetlerinin giderek yaygınlaştığını belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu. Özellikle noodle, cips, salam, sosis, gazlı içecekler ve aşırı baharatlı hazır gıdaların mideyi tahriş ederek sağlık sorunlarını tetiklediğini ifade eden Özdemir, sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukluk döneminde kazanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

“YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIĞI ÇOCUKLARIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Çocuklarda karın ağrısı, mide yanması, ağıza acı su gelmesi, bulantı ve gece öksürüğü gibi şikayetlerle daha sık karşılaştıklarını dile getiren Özdemir, bu durumun temelinde çoğu zaman yanlış beslenme alışkanlıklarının yer aldığını kaydetti. “Özellikle son yıllarda çocuklarda gastrit ve reflü şikayetlerini daha sık görmeye başladık” diyen Özdemir, “Karın ağrısı, mide yanması, ağıza acı su gelmesi, bulantı ve gece öksürüğü gibi şikayetlerle başvuran çocuklarda beslenme alışkanlıkları dikkat çekiyor.” ifadelerini kullandı.

“HAZIR GIDALAR REFLÜ VE GASTRİTİ TETİKLİYOR”

Hazır ve paketli ürünlerin çocukların mide sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan Özdemir, özellikle sık tüketilen bazı yiyeceklerin mideyi tahriş ettiğine dikkat çekti. Özdemir, “Hazır ve paketli gıdaların tüketiminin artması önemli bir neden. Özellikle noodle, salam, sosis, aşırı baharatlı çiğ köfte, cips, kızartmalar ve gazlı içecekler mideyi tahriş ederek reflü ve gastrit şikayetlerini artırabiliyor.” dedi. Uzmanlara göre düzensiz beslenme, fast food ağırlıklı diyet ve asitli içecek tüketimi çocuklarda mide problemlerinin daha erken yaşlarda ortaya çıkmasına neden oluyor.

