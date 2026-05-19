Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen dijital izleme ve analiz çalışmaları kapsamında FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen toplam 1.731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Duran, 30 Ocak 2026’da kamuoyuyla paylaşılan ilk çalışmada 379 hesabın erişime kapatıldığını, ardından yapılan teknik analizler ve dijital ağ incelemeleri sonucunda 1.352 hesap hakkında daha işlem yapıldığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, “terörizmi övdüğü, teşvik ettiği ve Türkiye’ye karşı psikolojik harekât yürüttüğü” tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri bakanlıklarıyla koordineli şekilde erişim engeli kararı uygulandığı ifade edildi.

Yapılan analizlerde söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünün ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Duran, Türkiye’nin terörle mücadelesini yalnızca sahada değil, dijital mecralarda da sürdüreceğini vurgulayarak, “Milli güvenliği hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecek” ifadelerini kullandı.