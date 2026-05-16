Dünya Sağlık Örgütü tarafından obezitenin kronik, ilerleyici ve sistemik bir hastalık olarak tanımlandığını belirten Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, işlenmiş gıdalar ve hareketsiz yaşam tarzının obeziteyi hızla artırdığını ifade etti.

Deniz, “Obezitenin en önemli nedenleri işlenmiş ve şekerli gıdalarla beslenme ile hareketsiz yaşam tarzıdır. Genetik faktörler, psikolojik durumlar, yaş, cinsiyet ve gebelik de etkili olabiliyor” dedi.

Obezite Diyabet ve Kalp Hastalıklarını Tetikliyor

Obezitenin birçok hastalığın temel nedeni olduğuna dikkat çeken Deniz, Tip 2 diyabet vakalarının yaklaşık yüzde 90’ının obezite ile ilişkili olduğunu söyledi. Ayrıca hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, uyku apnesi ve yağlı karaciğer gibi ciddi sağlık sorunlarının da obeziteyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Uzman isim, bazı kanser türleriyle obezite arasında da güçlü ilişki bulunduğunu kaydetti.

“Sorun Yalnızca Miktar Değil, Kalori”

Yüksek kalorili fast food ve şekerli gıdaların obezite riskini artırdığına işaret eden Deniz, “Fast food ve şekerli ürünler hacim olarak küçük olsa da çok yüksek kalori içeriyor. Bu nedenle önemli olan sadece miktar değil, alınan kaloridir” ifadelerini kullandı.

Düzenli egzersizin obeziteyle mücadelede kritik rol oynadığını vurgulayan Deniz, fiziksel aktivitenin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de Obezite Oranı Yüzde 30’a Yaklaştı

Türkiye’nin Avrupa’da obezite oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirten Op. Dr. Mehmet Mehdi Deniz, ülkede obezite sıklığının yüzde 30’lara ulaştığını ifade etti.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, düzenli fiziksel aktivitenin artırılması ve toplum genelinde farkındalık oluşturulmasının obeziteyle mücadelede büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.