TRT 1 Ana Haber Bülteni sunucusu Işıl Açıkkar, 10 Mayıs Anneler Günü canlı yayınında yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu.

Ana haber bülteninin kapanışında konuşan Açıkkar, “Allah henüz beni insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi; ben de bir patili anneyim” ifadelerini kullandı.

Sunucunun evcil hayvan sevgisine vurgu yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Açıkkar’a destek verirken, bazı kullanıcılar ise sözlerini eleştirdi. Tartışmalar sosyal medyada gündemin üst sıralarında yer aldı.

Sosyal medyada büyüyen tartışmaların ardından, TRT yönetiminin Işıl Açıkkar’ı ana haber sunuculuğu görevinden aldığı iddiaları da gündeme geldi. Ancak konuya ilişkin TRT tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.