Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması, Doğu Karadeniz’de turizm sektörünü hareketlendirdi. Trabzon’daki Uzungöl ile Rize’deki Ayder Yaylası başta olmak üzere bölgedeki turizm merkezlerinde rezervasyon oranları yüzde 80’e ulaştı.

Doğal güzellikleri, yayla turizmi ve alternatif aktiviteleriyle dikkat çeken Doğu Karadeniz’de işletmeciler, 9 günlük tatilin sektöre büyük katkı sağladığını belirtti. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede otel, pansiyon ve apartlarda doluluk oranlarının hızla arttığı ifade edildi.

Uzungöl’de Bayram Yoğunluğu Başladı

Uzungöl Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının turizmcileri sevindirdiğini belirterek, bölgede birçok etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Akyüz, Uzungöl’de yamaç paraşütü, ATV ve UTV turları, kamp, trekking ve doğa aktivitelerinin bayram boyunca devam edeceğini ifade etti. Bazı işletmelerde yüzde 50’ye varan indirimler uygulandığını belirten Akyüz, her bütçeye uygun konaklama seçeneği bulunduğunu kaydetti.

“Rezervasyonlarda Büyük Artış Var”

Uzungöl’de yamaç paraşütü işletmecisi Uğur Çiçek, 9 günlük tatilin bölgede ciddi hareketlilik oluşturduğunu belirterek, yerli turist yoğunluğu beklediklerini söyledi.

Çiçek, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirirken yamaç paraşütü, kamp, trekking ve yayla etkinliklerine katılabileceğini ifade etti.

İşletmelerden Bayrama Özel İndirim

Uzungöl’de işletmecilik yapan İbrahim İnce ise bayram tatiline özel yüzde 20 ila 40 arasında indirim yaptıklarını açıkladı.

İnce, İsrail-İran geriliminin Körfez ve Orta Doğu’dan gelen turist sayısını etkilediğini ancak iç turizmdeki hareketliliğin sektöre moral verdiğini söyledi. Uzungöl’ün doğa turizmi ve sakin tatil arayanlar için önemli bir rota olduğunu vurguladı.

Ayder Yaylası’nda Doluluk Oranı Yüzde 80

Ayder Yaylası’nda faaliyet gösteren işletmeci Gürkan Gülbahar, bölgenin bayram tatiline hazır olduğunu belirterek, tüm tesislerin misafirlerini ağırlamak için hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Ayder’de işletme sahibi Serap Saybaş da tatil kararının ardından rezervasyonların hızlandığını ve doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığını açıkladı.

Turizmci Resul Kesimal ise Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının bölge turizmine ivme kazandırdığını belirterek, bayram tarihinin yaklaşmasıyla otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.