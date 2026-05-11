Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 11-17 Mayıs 2026 haftalık hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde yeni haftada gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde hafta boyunca aralıklarla kuvvetli sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşeceği tahmin ediliyor.

Yapılan değerlendirmede, hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Ancak cuma günüyle birlikte sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanacağı, bazı bölgelerde ise mevsim normallerinin altına inilmesinin beklendiği aktarıldı.

Haritalarda Ankara başta olmak üzere İç Anadolu’nun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak işaretleri dikkat çekti. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de hafta boyunca yerel yağış geçişlerinin etkili olması öngörülüyor.

Uzmanlar ani sağanak, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve su baskınlarına karşı vatandaşların Meteoroloji’nin güncel uyarılarını takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklık değişimleriyle birlikte hava koşullarında sert geçişler yaşanabileceği ifade ediliyor.