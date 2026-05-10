UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Gordion Antik Kenti, bugün binlerce sporcunun katılımıyla düzenlenen 5. Gordion Yarı Maratonu’na ev sahipliği yapıyor. Tarih ve sporun buluştuğu organizasyonda 10K koşusu ve yarı maraton öncesi heyecan doruğa ulaştı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, start alanındaki yerlerini alırken etkinlik alanında yoğun kalabalık oluştu. UNESCO tarafından koruma altında bulunan tarihi bölgede düzenlenen organizasyon, hem spor tutkunlarını hem de vatandaşları bir araya getirdi.

Birazdan başlayacak yarışlarda sporcular, Frig medeniyetinin izlerini taşıyan tarihi atmosferde parkuru tamamlamak için ter dökecek. Organizasyon boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

5’incisi düzenlenen Gordion Yarı Maratonu, spor ile kültürel mirası aynı noktada