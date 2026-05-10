Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, “Hayatımıza anlam katan en kıymetli değer, bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir” ifadelerini kullandı.

“En büyük ilham kaynağı”

Annelerin emeği, fedakarlığı ve dualarının yalnızca bireyleri değil toplumun geleceğini de şekillendirdiğini belirten Duran, mesajında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Onların varlığı, her türlü zorluğu aşmamıza güç veren en büyük ilham kaynağıdır.”

Şehit annelerine özel vurgu

Duran mesajında özellikle şehit annelerini anarak, “Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor; ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle ve duayla yad ediyorum” dedi.