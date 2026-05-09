Olay, Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan 45 yaşındaki Cihan A. ile Almanya’dan Türkiye’ye gelen ağabeyi S.A. (55) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A’nın kardeşi Cihan A’nın boğazını sıktığı öne sürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cihan A’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Cihan A’nın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan ağabey S.A., polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.