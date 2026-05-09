Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda konuşan Özel, bölgede yaklaşık 210 bin ailenin çaydan geçimini sağladığını belirtti. 2025 yılı için açıklanan 25 liralık yaş çay fiyatını eleştiren Özel, üreticinin maliyetler karşısında ezildiğini savundu.

CHP’nin çay için 40 lira taban fiyat istediğini söyleyen Özel, “Bir kilo çay satan vatandaş evine en az iki ekmek götürebilmeli” ifadelerini kullandı.

“İktidara gelirsek yeni çay kanunu çıkaracağız”

Çay üreticisini koruyacak yeni bir yasal düzenleme hazırladıklarını açıklayan Özel, CHP’nin iktidarında taban fiyat ve alım garantisi sisteminin yeniden getirileceğini söyledi.

Özel, “Çay gibi stratejik bir ürün için devlet üreticinin yanında olmak zorunda” diyerek, mevcut ekonomi yönetimini eleştirdi.

Emekli maaşları ve vergi sistemi gündemdeydi

Konuşmasının önemli bölümünü emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ayıran Özel, Türkiye’de açlık sınırının 35 bin lira olduğunu, en düşük emekli maaşının ise bunun çok altında kaldığını ifade etti.

Vergi sistemine de değinen CHP lideri, dolaylı vergilerin dar gelirliyi ezdiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz vergide adaleti savunuyoruz. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalı.”

“Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kurulacak”

Balıkçılık sektörüne yönelik projelerini de açıklayan Özel, CHP iktidarında Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı kurulacağını söyledi. Yeni bakanlıkla birlikte balıkçıların yaşadığı sorunların çözüleceğini ifade etti.

Erdoğan’a çağrı yaptı

Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen Özel, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşın zor durumda olduğunu belirterek, “Bu insanlar ezilecek karınca değildir” dedi.

Konuşmasının sonunda Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan Özel, bazı ses kayıtlarının bulunduğunu öne sürdü.

Mitingde pankartlı protesto

Özel’in konuşması sırasında meydanı gören bir binanın terasına çıkan bir grup, çeşitli sloganlar atarak pankart açtı. “Rizeliye göre Özel’liğin yok” ve “Çay davanız yalan” yazılı pankartlar kısa süre sonra kaldırıldı.