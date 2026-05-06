Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de Yeni Yol Partisi grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın siyaset dili, demokrasi uygulamaları ve ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye’nin gündemi mutlak yoksulluk ve adaletsizliktir”

Arıkan, iktidar medyasında “mutlak butlan” tartışmalarının öne çıkarıldığını belirterek, Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomi ve sosyal sorunlar olduğunu söyledi. Arıkan, “Türkiye’nin gündemi mutlak butlan değil; mutlak mutfaktır, mutlak yoksulluktur, mutlak adaletsizlik ve mutlak enflasyondur” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi ve adalet siyasal aparat değildir”

Adalet ve demokrasi vurgusu yapan Arıkan, bu kavramların siyasi hesaplara göre şekillendirilemeyeceğini belirtti. Hukukun kişiye özel uygulamalarla değil, evrensel kurallar çerçevesinde işletilmesi gerektiğini ifade etti.

“Kayyım uygulamaları demokrasi tartışması yaratıyor”

Belediyelere yönelik kayyım atamalarını da eleştiren Arıkan, yaklaşık 40 milyon seçmenin yaşadığı bölgelerde seçilmiş belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Kayyım uygulamasının istisnai bir yöntem olması gerekirken yaygınlaştığını belirterek bunun demokratik açıdan sorunlu olduğunu dile getirdi.

“Türkiye’de antidemokratik uygulamalar artıyor”

Arıkan, farklı kurumlara yönelik kayyım uygulamalarının yaygınlaşmasını eleştirerek, bunun yönetim anlayışı haline geldiğini savundu. Hukukun herkes için eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Terörsüz Türkiye süreci şeffaf olmalı”

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arıkan, sürecin kapalı kapılar ardında yürütülmesinin doğru olmadığını belirtti. Sürecin şeffaf ve güven artırıcı şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade etti.