Kayseri’de eğitim gören lise öğrencileri, çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, kentin yöresel tatları glütensiz olarak yeniden yorumlandı.

Etkinliğe kentteki 5 farklı liseden öğrenciler katıldı. Katılımcılar, Kayseri mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında yer alan mantı, yağlama, tepsi mantısı, nevzine ve içli köfteyi glütensiz un kullanarak hazırladı. Öğrenciler, ortaya çıkardıkları yemekleri özgün sunumlarla jüriye takdim etti.

Hem lezzet hem sunum değerlendirildi

Yarışmada jüri üyeleri, öğrencilerin hazırladığı yemekleri tat, görünüm ve sunum kriterlerine göre değerlendirdi. Yarışma öncesinde etkinliğe katılan tüm öğrencilere madalya verilerek motivasyon sağlandı.

“İlk kez glütensiz ürünler hazırladılar”

Etkinlik hakkında bilgi veren alan şefi Hüseyin Bozlak, öğrencilerin ilk kez glütensiz yemekler hazırladığını belirterek, ortaya çıkan sonuçların oldukça başarılı olduğunu ifade etti. Bozlak, Kayseri’nin geleneksel lezzetlerinin öğrencilerin yaratıcı dokunuşlarıyla farklı bir boyut kazandığını dile getirdi.

Farkındalık mesajı verildi

Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ise çölyak hastalığının glütensiz beslenmeyi zorunlu kıldığını ve belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini vurguladı. Toplumda bu hastalığa yönelik bilincin her geçen gün arttığını belirten Kaya, etkinliği düzenleyen öğrencilere teşekkür etti.