Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, N.K. ve E.K.’nin T.G.’yi kasten yaralaması sonucu başlatılan soruşturmada şüphelilerin tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi. İlk aşamada N.K.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Kamera Kayıtları Belirleyici Oldu

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni kamera görüntüleri ve deliller doğrultusunda N.K.’nin yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.