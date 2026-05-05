Aydınlar açıklamasında, Fenerbahçeliliğinin hayatındaki en büyük gururlardan biri olduğunu vurgulayarak, son dönemde ismi üzerinden yürütülen tartışmaların kendisini üzdüğünü belirtti. Kulübün birlik ve beraberliğine zarar verecek bir ortamda yer almak istemediğini ifade eden Aydınlar, adaylıktan çekilme kararını bu nedenle aldığını kaydetti.

“Kişisel Hedefler İkinci Planda”

Kulübe katkı sunmak amacıyla yola çıktığını dile getiren Aydınlar, gelinen noktada yaşanan tartışmaların savunduğu değerlerle örtüşmediğini söyledi. Fenerbahçe’nin geleceğinin kişisel tartışmalarla gölgelenmemesi gerektiğini belirten Aydınlar, “Camiamızı ayrıştıran hiçbir gündemde kişisel hedefler ön planda olamaz” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe Değerlerin Kulübüdür”

Aydınlar, açıklamasının sonunda Fenerbahçe’ye olan bağlılığının hiçbir zaman makam ya da unvanla sınırlı olmadığını vurgulayarak, kulübün her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken, Aydınlar’ın kararı camiada yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.