Enfes Bir Akşam, kısa sürede ikinci sezon onayı alan yerli yapımlar arasında öne çıkarken, yeni sezon çekimlerinin temmuz ayında başlayacağı duyuruldu. Kadrosunda Engin Akyürek, Aslı Enver, Dolunay Soysert, İsmail Demirci, Serkan Altunorak, Taro Emir Tekin, Zeynep Oymak ve Sedef Avcı yer alıyor.

Dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Tims&B Productions imzası taşıyan yapımın çekimlerinin yaklaşık üç ay sürmesi planlanıyor.

“Eski para ve yeni güç” çatışması ekseninde gelişen hikâyeye sahip dizinin ikinci sezonunda, Songül karakteri (Dolunay Soysert) için yeni bir partner karakterin hikâyeye dahil olacağı öğrenildi.