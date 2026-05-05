BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı olduğu öne sürülen saldırıların ardından bölgesel güvenlik önlemlerini artırarak ulusal hava sahasını bir hafta süreyle kısmen trafiğe kapattığını duyurdu.

BAE havacılık otoriteleri tarafından yayımlanan NOTAM’da (Havacılara Bildiri), Emirates FIR hattının 4-11 Mayıs tarihleri arasında kısmen kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, ticari uçuşların yalnızca belirlenen özel geçiş noktaları ve dar hava koridorları üzerinden gerçekleştirilebileceği vurgulandı.

Üniversitelerde Eğitime Ara Verildi

Öte yandan, BAE basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki tüm yükseköğretim kurumlarında eğitime geçici olarak ara verildi. BAE Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 5 Mayıs Salı gününden 8 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar eğitim faaliyetlerinin uzaktan sürdürüleceği belirtildi.

Alınan kararların, artan bölgesel gerilimler karşısında önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında hayata geçirildiği ifade edildi.