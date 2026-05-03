UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın “gölge filosu” olarak adlandırılan petrol taşımacılığı ağına yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini açıkladı. Zelenskiy, iki petrol tankerinin hedef alındığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait tankerleri Novorossiysk Limanıgirişinde vurduğunu belirtti.
İki Tankerin Kullanılamaz Hale Geldiği İddiası
Ukrayna lideri, aktif şekilde petrol taşımacılığında kullanılan iki tankerin saldırı sonrası artık kullanılamayacağını öne sürdü. Söz konusu gemilerin Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı “gölge filo” içinde yer aldığı ifade edildi.
Uzun Menzilli Saldırılar Artacak
Zelenskiy açıklamasında, Ukrayna’nın uzun menzilli operasyon kapasitesini artıracağını belirterek, “Ukrayna’nın uzun menzilli yetenekleri denizde, havada ve karada kapsamlı şekilde geliştirilecektir” ifadelerini kullandı.
Karadeniz’de Gerilim Sürüyor
Karadeniz bölgesinde enerji taşımacılığı ve liman güvenliği konusundaki gerilim sürerken, Novorossiysk çevresindeki gelişmeler dikkatle izleniyor.