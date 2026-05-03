İSRAİL Savunma Bakanlığı, ABD’den iki yeni savaş uçağı filosu satın alınmasına onay verildiğini açıkladı. Anlaşma kapsamında F-35 Lightning II ve F-15IA modellerinden oluşan filoların İsrail ordusuna katılacağı bildirildi.

10 Yıllık Savunma Planı Kapsamında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alım kararının Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katztarafından daha önce onaylanan 350 milyar İsrail şekeli büyüklüğündeki 10 yıllık kuvvet geliştirme planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakım ve Lojistik Destek de Dahil

Açıklamada, anlaşmanın yalnızca uçak teslimatını değil, filoların İsrail ordusuna entegrasyonunu, kapsamlı bakım süreçlerini, yedek parça teminini ve lojistik desteği de içerdiği ifade edildi.

Hava Gücünü Güçlendirme Adımı

Yeni savaş uçağı alımının, İsrail’in hava kuvvetleri kapasitesini artırmaya yönelik stratejik adımlardan biri olduğu değerlendirilirken, bölgedeki güvenlik dengeleri açısından da dikkat çektiği belirtildi.