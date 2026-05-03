İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Akıncı Mahallesi 1298 Sokak’taki 3 katlı binada gece saatlerinde yangın çıktı.

Dün saat 23.00 sularında meydana gelen olayda, 3’üncü katta başlayan yangının elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Alevler kısa sürede daireyi sararak büyüdü.

Çocuklar son anda kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan 4 çocuktan 2’si çevredeki vatandaşlar tarafından, 1 çocuk ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ancak 1,5 yaşındaki çocuğun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen ve durumlarının ağır olduğu öğrenilen 3 çocuk ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayın çıkış nedeninin netleştirilmesi için inceleme başlatıldı.