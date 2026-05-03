Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda şüpheli bir hafif ticari aracı takibe aldı. Yapılan takip sonucu durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
Araçta, bazılarının üzeri örtüyle gizlenmiş halde 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
2 organizatör tutuklandı
Gözaltına alınan 2 organizatör, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 100 bin TL idari para cezası uygulanırken, hafif ticari araç trafikten men edildi.