KÜBA Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Küba’da “kısa sürede yönetimi devralacakları” yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Diaz-Canel, “Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba’da teslimiyet bulamayacak” dedi.

Küba lideri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın sözlerini hedef aldı. ABD’nin Küba’ya yönelik askeri saldırı tehditlerini “tehlikeli” ve “benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren Diaz-Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

“Küba Halkı Bağımsızlığını Savunacak”

Diaz-Canel açıklamasında, Küba halkının bağımsızlığını korumakta kararlı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir.”

“Her Santim Toprak Savunulacak”

Küba Devlet Başkanı, ülkenin her karış toprağını savunacaklarını vurgulayarak, “Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak” dedi.

ABD-Küba Gerilimi Yeniden Gündemde

Trump’ın açıklamaları sonrası Washington-Havana hattındaki gerilim yeniden gündeme gelirken, Diaz-Canel’in çıkışı iki ülke arasındaki siyasi tansiyonu daha da yükseltti.