ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya yönelik sert açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Florida’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Trump, Küba için “neredeyse hemen devralacağız” ifadelerini kullandı.

Küba’nın “sorunları olduğunu” öne süren Trump, ada ülkesini boyun eğmeye zorlamak amacıyla açık denizde bir ABD uçak gemisinin konuşlandırılabileceğini dile getirdi. Trump, “İran’dan dönüş yolunda dünyanın en büyüklerinden biri olan USS Abraham Lincoln uçak gemilerimizden birini getiririz, açıkta dururuz” dedi.

Bu güç gösterisinin tek başına yeterli olacağını savunan Trump, “Bize ‘çok teşekkür ederim’ diyecekler, vazgeçiyoruz diyecekler” sözleriyle dikkat çekti.

Trump ayrıca, ABD ulusal güvenliği ve dış politikaya yönelik tehditleri gerekçe göstererek Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulanmasını öngören bir başkanlık kararnamesine imza attı.

Öte yandan Trump’ın, İran’a yönelik askeri operasyonun ardından Küba’nın “sıradaki” olacağını ve ada ülkesinin “yakında çökeceğini” söylediği de öne sürüldü.