ABD’nin Teksas eyaletinde meydana gelen uçak kazası can kaybına yol açtı. Hays County yetkililerinden Yargıç Ruben Becerra, Austin kentinin yaklaşık 64 kilometre güneybatısındaki Wimberley bölgesinde “Cessna 421C” tipi küçük bir uçağın düştüğünü açıkladı.

Gece saatlerinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yüksek hızla yere çakılan uçakta bulunan 5 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, kazaya havada başka bir uçağın karıştığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. O sırada bölgede bulunan ikinci bir uçağın ise New Braunfels kentine güvenli şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin, ailelerine bilgi verilmeden önce kamuoyuyla paylaşılmayacağı ifade edildi.

Kazanın nedenine ilişkin olarak Federal Aviation Administration (FAA) ve National Transportation Safety Board (NTSB) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.