Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede hakkında verilen hapis cezasına itiraz etmeye hazırlanıyor. Dede, “çocuğa karşı cinsel taciz” suçlamasıyla yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, ancak mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat’ta tutuklanan Hasbi Dede’nin yargılaması, Görele 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak görüldü. Mahkeme, sanığın elektronik haberleşme araçlarını kullanarak çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğine hükmetti.

Öte yandan davada, Hasbi Dede’nin kızı A.B. Dede hakkında da “suç üstlenme” suçundan 16 gün hapis cezası verildi. Bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı uygulandı.

Bakanlıktan Üst Sınır Vurgusu

Kararın ardından harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, verilen cezanın alt sınırdan belirlenmesini eleştirdi. Bakanlık kaynakları, suçun niteliği dikkate alındığında cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirterek, “Mahkeme üst sınırdan ceza verseydi bu süre 4,5 yıla kadar çıkabilirdi. Üst sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek bir gerekçe bulunmuyor. Bu nedenle karara itiraz edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Bakanlığın itiraz başvurusunun ardından dosyanın üst mahkeme tarafından yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.