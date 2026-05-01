Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Ankara İl Başkanlığı’nın daveti üzerine, Perşembe akşamları gerçekleştirilen “Talebe Gündemi” programında gençlerle bir araya geldi.

Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) Ankara İl Başkanlığı’nın Hamamönü’ndeki binasında üniversite ve liseli öğrencilerle bir araya gelen Fuat Oktay, bölgesel ve küresel dış politik gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

PROGRAMA MTTB’Lİ GENÇLERDEN ÇOK YOĞUN İLGİ

Gençlerin çok yoğun ilgi gösterdiği sohbet programında Oktay, ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki küresel vizyonuna ve geçmişten bugüne geldiği noktaya ilişkin çeşitli icraatları ve olayları anlattı.

Oktay’ın sohbetin başında yapmış olduğu konuşmanın ardından soru cevap bölümüne geçilerek gençlerden gelen sorular cevaplandırıldı. Ülkemizin diplomasi, güvenlik politikaları ile bölgesel ve küresel krizlerdeki rolü üzerine karşılıklı kapsamlı bir fikir alışverişi yapıldı.

Programda, Milli Türk Talebe Birliği Ankara İl Başkanı İhsan Koçdoğan ve il yönetiminin yanı sıra Önceki Dönem MTTB Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel’de hazır bulundu.Yapılan samimi ve sıcak sohbetlerin ardından programın kapanışında TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’a Hacı Bayram Veli Camisi tablosu ve Çatı Dergisi hediye edildi.Programa katılan gençlerle toplu hatıra fotoğrafı da çektiren Oktay, kendisiyle özel fotoğraf çektirmek isteyen gençlerle fotoğraf çektirerek programdan ayrıldı.

“MTTB BİZİM İÇİN BİR OKULDUR"

Sosyal medya hesabından Talebe Gündemi programına ilişkin paylaşımda bulunan Ankara Fuat Oktay şunları kaydetti; “Millî Türk Talebe Birliği Ankara İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu "Talebe Gündemi" programında fikrin mayasında yoğrulmuş kıymetli gençlerimizle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duydum. Dış politik gelişmelere dair soruları cevaplandırdığımız bu çatı, yalnızca bir gençlik teşkilatı değil; hakikatin izini süren ve Türkiye sevdasını yüreğinde taşıyanların buluşma yeridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle "Milli Türk Talebe Birliği bizim için bir okuldur."