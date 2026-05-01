Şırnak merkezde, Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına açıklamayı yapan TÜGVA Üniversite Koordinatörü Kenan Eren, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşananların insanlık vicdanında derin izler bıraktığını ifade etti. Süreçte sivillerin hedef alındığını ve insani değerlerin ciddi şekilde ihlal edildiğini belirten Eren, yardım faaliyetlerinin dahi engellenmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“Uluslararası Hukuk İhlal Ediliyor”

Eren, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filoya uluslararası sularda yapılan müdahalenin açık bir ihlal olduğunu vurguladı. İnsansız hava araçları ve elektronik müdahalelerle sivil girişimlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığına dair bilgilerin kamuoyuna yansıdığını belirten Eren, bu durumun uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün tüm ülkeler ve sivil oluşumlar için temel bir hak olduğuna dikkat çeken Eren, bu ilkenin ihlal edilmesinin küresel düzen açısından risk oluşturduğunu söyledi.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.