Olay, saat 02.00 sıralarında Menzilahir Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. adı erkek çocuk, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşı Gizem Özdemir ile tartıştı. Tartışma sırasında A.Ç., yanında taşıdığı pompalı tüfekle Özdemir'e ateş edip, kaçtı. Gizem Özdemir kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gizem Özdemir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kaçan A.Ç.,'yi bir süre sonra yakalayarak, gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.