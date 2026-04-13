Edirne’nin Keşan ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiçek açan kanola bitkisi, tarım arazilerini sarı tonlara boyadı. “Sarı altın çiçek” olarak adlandırılan kanola, yeşil ve sarının iç içe geçtiği görüntülerle kırsal alanlara görsel bir zenginlik kattı.

Son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak tercih edilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, yüksek verimi sayesinde üreticinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Buğday ekimi yerine de tercih edilmeye başlanan ürün, bölgede ayçiçeğine güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.

Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, kanolanın bölge tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Açar, bu yıl iklim koşullarının ürün için oldukça elverişli olduğunu ifade ederek, “Geçmiş yıllara kıyasla ekim alanlarında 2-3 kat artış yaşandı. Özellikle kıraç arazilerde iyi sonuç veren kanola, hem doğaya kattığı renk hem de sağladığı ekonomik kazançla üretici için önemli bir alternatif haline geldi” dedi.

Yüksek rekolte beklentisi

Kanolanın çiçeklenme döneminin ardından hasat sürecine geçileceğini belirten Açar, bu yıl verim açısından umutlu olduklarını dile getirdi. İklim şartlarının olumlu seyretmesi ve yeterli yağışın alınmasının üretimi desteklediğini vurgulayan Açar, “Üretim doğru planlama gerektirir. Zamanında yapılan işlemler ve uygun hava koşulları sayesinde bu sezon yüksek rekolte bekliyoruz. Hasatla birlikte sonuçlar daha net ortaya çıkacak” diye konuştu.

Öte yandan sarıya bürünen kanola tarlaları dron ile havadan görüntülenerek bölgedeki renk cümbüşünü gözler önüne serdi.