Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesine yaptığı değerlendirmelerde Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Fidan, Türkiye’nin insansız hava araçları (İHA) alanında önemli bir üretici konumuna geldiğini vurgulayarak, Ankara’nın Tokyo ile savunma sanayi bağlarını derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi. İki ülkenin “birbirini tamamlayan yeteneklere sahip olduğunu” belirten Fidan, ortak üretim ve ortak geliştirme projelerinin özellikle kıyı ve sınır güvenliği gibi alanlarda önemli fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Türkiye’nin İHA ve insansız sistemler alanında sahada test edilmiş kabiliyetler geliştirdiğini kaydeden Fidan, “Havacılıkta, özellikle insansız hava sistemleri ve insansız hava aracı önleme teknolojileri konusunda Türkiye güçlü bir temel oluşturmuştur” dedi.

Enerji, dijital dönüşüm, havacılık-uzay teknolojileri, robotik ve tedarik zincirleri gibi alanlarda da iki ülke arasında “muazzam bir işbirliği potansiyeli” bulunduğunu belirten Fidan, Türkiye’nin kritik maden stratejisinde de Japonya ile teknoloji ve yatırım ortaklığına açık olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik ve ekonomi başlıkları

Fidan, Türkiye ile Japonya arasında sosyal güvenlik anlaşması görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve sürecin yakın zamanda anlaşmayla sonuçlanabileceğini ifade etti.

İran-ABD görüşmeleri ve Hürmüz vurgusu

ABD-İran müzakerelerine de değinen Fidan, tarafların olumlu bir sonuca ulaşmak istediğini belirterek, “Anlaşma her zamankinden daha yakın” değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyleyen Fidan, bu başlığın nükleer dosyadan bile daha acil hale geldiğini ifade etti.

Orta Doğu ve İsrail açıklamaları

İsrail’e ilişkin değerlendirmelerinde Fidan, iki devletli çözüm vurgusu yaparak, Gazze’de insani yardımların engellenmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu koşullar sağlandığında normalleşmeye açık olduğunu belirtti.

İsrail’in bölgesel politikalarına da değinen Fidan, bazı İsrailli politikacıların Türkiye’yi hedef göstermesine ilişkin, “İsrail iç siyasetinde zaman zaman bir düşman üretme eğilimi görülüyor” ifadelerini kullandı.

“Bölgesel platform” önerisi

Fidan, bölgesel istikrar için Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayan bir işbirliği platformu önerisini de gündeme getirdi. Şartların oluşması halinde İran ve İsrail’in de sürece dahil olabileceğini söyledi.

NATO Zirvesi mesajı

Temmuz ayında Ankara’da yapılması planlanan NATO Zirvesi’ne de değinen Fidan, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Hint-Pasifik ortaklarının da davet edilmesini istediklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın katılım ihtimali için ise “Hazırlıklarımız, Trump’ı ağırlayacak şekilde yapılıyor” dedi.