2007 yılına girilirken Türkiye'de başörtüsü ve laiklik tartışmaları siyasetin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. İktidar partisi AK Parti'nin kendi siyasi çizgisinden bir ismi Çankaya Köşkü'ne çıkarmak istemesi, muhalefet ve bazı sivil toplum çevrelerinin tepkisini çekti. Ülkenin birçok kentinde düzenlenen "Cumhuriyet Mitingleri" ile hükümetin adayına karşı geniş katılımlı gösteriler gerçekleştirildi.

367 krizi seçimin kaderini belirledi

Seçim sürecinin en önemli tartışması, kamuoyunda "367 krizi" olarak bilinen görüş ayrılığı oldu. Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ortaya attığı görüşe göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yalnızca karar yeter sayısı değil, toplantı yeter sayısı olarak da en az 367 milletvekilinin Meclis'te bulunması gerekiyordu. Bu yorum, AK Parti'nin tek başına cumhurbaşkanı seçmesini zorlaştırdı. CHP de oylamalara katılmayacağını açıklayarak bu görüşü destekledi.

İlk tur iptal edildi, e-muhtıra gündeme damga vurdu

AK Parti'nin adayı dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül oldu. 27 Nisan 2007'de yapılan ilk tur oylamada Gül 357 oy aldı. Ancak CHP, toplantı yeter sayısının sağlanmadığı gerekçesiyle seçimi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Aynı gün Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ve daha sonra "e-muhtıra" olarak anılacak açıklama, siyasi krizi daha da derinleştirdi. Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ta verdiği kararla ilk tur oylamayı iptal etti. Ardından yapılan yoklamalarda da 367 milletvekiline ulaşılamayınca seçim sonuçsuz kaldı.

Erken seçim ve anayasa değişikliği süreci başladı

Yaşanan krizin ardından AK Parti erken seçim kararı aldı ve Türkiye 22 Temmuz 2007'de sandık başına gitti. Seçimlerde oy oranını yüzde 46,6'ya yükselten AK Parti yeniden tek başına iktidar oldu. Bu süreçte Meclis, cumhurbaşkanlığı seçim sistemini değiştiren anayasa paketini de kabul etti. Düzenlemeyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, görev süresinin yedi yıldan beş yıla indirilmesi ve iki dönem görev yapabilmesinin önü açıldı. Paket daha sonra halk oylamasında yüzde 68 destekle kabul edildi.

Abdullah Gül üçüncü turda cumhurbaşkanı seçildi

Erken seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis'te cumhurbaşkanlığı süreci yeniden başlatıldı. MHP'nin oylamalara katılacağını açıklamasıyla yeni bir 367 krizinin önüne geçildi. Abdullah Gül, 20 Ağustos'taki ilk turda 341, 24 Ağustos'taki ikinci turda ise 337 oy aldı. İlk iki turda gerekli olan 367 oy sayısına ulaşılamaması nedeniyle üçüncü tura geçildi. 28 Ağustos 2007'de yapılan üçüncü tur oylamada 339 oy alan Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece yaklaşık dört ay süren ve siyasi tarihe damga vuran cumhurbaşkanlığı seçimi süreci sona erdi.