Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, Bodrum’da yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, eski eşi oyuncu Deniz Uğur açıklama yaptı. Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem yaşanan süreci hem de çocuklarıyla birlikte hastaneye doğru yola çıktıklarını belirtti.

Deniz Uğur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale’deki yazlığımızdayken Reha Muhtar’ın Bodrum’daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.”

Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.